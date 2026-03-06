NÜRNBERG. (209) Am heutigen Freitagnachmittag (06.03.2026) findet eine sich fortbewegende Versammlung in Nürnberg statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Die Raddemo findet von etwa 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf folgender Wegstrecke statt:

Nürnberg Richard-Wagner-Platz – Frauentorgraben - Insel Bahnhofsplatz - Königstr. - Kaiserstr. – Fleischbrücke - Westseite Hauptmarkt - Rathausplatz, Kugelapotheke - Sebalder-Platz - Winklerstr.- Augustinerstr. – Weintraubengasse - Maxplatz - Am Hallertor – Westtorgraben – Spittlertorgraben - Dennerstr. - Am Plärrer - Rothenburger Str. – Frankenschnellweg – An den Rampen - Landgrabenstr. - Tafelfeldstr.- Wiesenstr.- Aufseßplatz - Breitscheidstr. - Bulmannstr. - Peter-Henlein-Str.- Wiesenstr. - Gibitzenhofstr. - Steinbühler Tunnel - Steinbühler Str. – Frauentorgraben - Richard-Wagner-Platz

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Kai Schmidt