351. Bedrohung – Neuperlach

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 18:00 Uhr, befanden sich ein 56-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ein 45-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit, beide mit Wohnsitzen in München, in der Nähe einer Sportanlage in der Carl-Wery-Straße. Dort wurden sie auf einen 57-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz aufmerksam. Er machte an der Sportanlage Fotos, wobei die zwei Personen davon ausgingen, dass er Fotos von Kindern machen könnte.

Als sie ihn zur Rede stellten, reagierte er aggressiv und versuchte, sich zu entfernen. Hierbei kam es zu einem Handgemenge zwischen den Beteiligten, durch das der 57-Jährige Schmerzen erlitt und seine Jacke zerriss. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Der 56-Jährige und der 45-Jährige folgten ihm bis zu einer Wohnung in der Nähe. Dort zog der 57-Jährige ein Klappmesser und bedrohte die beiden Verfolger. Aus diesem Grund verständigten der 45- und der 56-Jährige den Polizeinotruf 110.

Eintreffende Polizeibeamte konnten den 57-Jährigen in der Wohnung antreffen. Dabei konnte ein mitgeführtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde wegen Bedrohung angezeigt. Gegen den 56-Jährigen und den 45-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstellt.

Die Hintergründe der Bildaufnahmen bedürfen weiterer Ermittlungen. Diese werden vom Kommissariat 26 geführt.

352. Bedrohung und Verstöße gegen das Waffengesetz – Hadern

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 11:20 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus am Stiftsbogen zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin verständigte den Polizeinotruf 110, dass eine 53-jährige Bewohnerin des Anwesens, mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand im Treppenhaus stand.

Aufgrund dessen begaben sich zahlreiche Polizeistreifen zum Einsatzort. Ausgerüstet mit entsprechender Schutzausstattung und Bewaffnung betraten die Polizeibeamten das Mehrfamilienhaus und suchten dieses nach der 53-Jährigen ab. Kurze Zeit später konnte sie im Anwesen angetroffen werden.

Bei ihr konnten eine Reizgaspistole, eine entsprechende Reizgaskartusche und mehrere Pfeffersprays aufgefunden und sichergestellt werden. Da sie psychisch auffällig auf die eingesetzten Polizeibeamten wirkte, wurde Rücksprache mit dem Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt München gehalten. Dabei konnten keine Gründe für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung festgestellt werden. Nach eindringlicher Belehrung durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurde die 53-Jährige wieder entlassen.

Gegen sie werden nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz geführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 25.

353. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Bogenhausen

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 18:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf des vermeintlichen Lebensgefährten ihrer Enkelin. Dieser informierte sie, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht haben soll. Dabei sei eine andere Frau ums Leben gekommen. Um ihre Enkelin aus der Haft zu entlassen, sollte die über 80-Jährige jetzt eine Kaution hinterlegen. Da diese jedoch kein Bargeld vorrätig hatte, wurde sie nach anderen Wertgegenständen und Schmuck befragt, was sie positiv beschied.

Im Verlauf des weiteren Telefonats wurde sie durch den unbekannten Täter angewiesen, die Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. Als dieser zu ihrer Wohnanschrift kam, übergab sie ihm Schmuckgegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Der über 80-Jährigen fiel der Betrug erst mehrere Stunden später nach einem Telefonat mit einer anderen Familienangehörigen auf. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 61 geführt.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 185 cm, 30-40 Jahre, dunkle Haare, schwarze Kleidung, schwarze Wollmütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum (19:00 Uhr bis 21:00 Uhr) im Bereich der Rennbahnstraße, Kunihohstraße und Daglfinger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme des unbekannten Täters denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.