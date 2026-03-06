PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Ein Pegnitzer wurde Opfer eines Love-Scams und verlor dabei mehrere zehntausend Euro.

Anfang März 2025 meldete sich eine vermeintliche Frau über den Messenger-Dienst Telegram bei einem Pegnitzer. Sie gab vor, den Mann heiraten zu wollen, um ein gemeinsames Erbe zu realisieren. Um ein persönliches Treffen zu arrangieren, forderte die unbekannte Täterin Geld. Eine angebliche "Rechtsanwältin", die mit der Betrügerin in Verbindung stand, verlangte zusätzliche Zahlungen für angebliche Hochzeits- und Formalitätskosten. Insgesamt überließ der Geschädigte der Internetbekanntschaft über einen Zeitraum von einem Jahr Gutscheincodes im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.