DACHAU, LANDKREIS DACHAU, 06.03.2026_Am Donnerstagabend, 05.03.2026, konnten in Dachau zwei flüchtende Graffiti-Sprayer festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte kurz vor 22 Uhr an einer Hausfassade in der Brunngartenstraße frische Sprühereien und verfolgte die beiden jungen Männer auf seinem Fahrrad, als sie sich vom Tatort entfernten. Am Bahnhof Dachau stellten Polizeibeamte die 21-jährigen Münchner, nachdem sie vom Zeugen informiert worden waren.

An mehreren Hauswänden und Steinmauern wurden Graffitis festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Da die Täter politische Symbole gesprüht hatten, hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die weiteren Ermittlungen übernommen.