FÜRTH. (208) Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kam es auf der Bundesstraße 8 bei Fürth zu einer Kollision zwischen zwei Autos, der offenbar eine Auseinandersetzung vorausgegangen war. Da die genauen Hintergründe des Geschehens derzeit unklar sind, sucht die Verkehrspolizei Fürth nach Zeugen.



Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer (deutsch) die Würzburger Straße stadtauswärts in Richtung Neustadt an der Aisch. Zur gleichen Zeit war dort ein 45-jähriger Mann (irakisch) mit seinem Smart und einer 36-jährigen irakischen Beifahrerin unterwegs. Bereits im Bereich des Stadtausgangs ereignete sich zwischen den beiden Fahrzeugführern eine Auseinandersetzung, deren genauer Ablauf für die weiteren Ermittlungen von zentraler Bedeutung ist.

Kurz darauf, auf Höhe der Erdschuttdeponie, befanden sich beide Fahrzeuge nebeneinander auf der B8. Während der Mercedes die rechte Fahrspur nutzte, fuhr der Smart links daneben. In diesem Moment steuerte der 52-Jährige seinen Wagen mutmaßlich vorsätzlich gegen die Seite des Smart.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 36-jährige Beifahrerin des Smart erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürth nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und leiteten gegen den Mercedes-Fahrer entsprechende Ermittlungen ein. Zur Klärung des exakten Hergangs – insbesondere der vorangegangenen Situation an der Würzburger Straße – bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 973997-0 entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl