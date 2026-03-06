INGOLSTADT, OT. ZUCHERING, 06.03.2026_Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in Ingolstadt OT. Zuchering ein Raub zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 23.00 Uhr hielt sich der 20-Jährige ukrainische Staatsbürger auf einem Spielplatz am Glockenbecherweg auf, als zwei bislang unbekannte Täter auf ihn zukamen. Einer der Männer schubste den Manchinger und forderte dessen Geldbörse. Der Geschädigte ging laut eigenen Angaben auf die Forderung ein und übergab sein Portemonnaie. Der zweite Täter entriss ihm sein Mobiltelefon und warf es auf den Boden, nachdem er feststellte, dass es durch einen Sperrcode gesichert war.

Der unverletzte Ukrainer flüchtete in der Folge zu Fuß.

Nachdem er ca. 1 Stunde später die Polizei verständigte, wurde umgehend eine Nahbereichsfahndung veranlasst. Diese verlief erfolglos

Die Täter erbeuteten insgesamt 400 Euro. Zudem wurde das Handydisplay beschädigt.

Personenbeschreibung:

Täter 1: männlich, ca. 30 Jahre, 190 cm, Schnauzer, südländisches Erscheinungsbild, schwarz bekleidet

Täter 2: männlich, ca. 30 Jahre, 170 cm, südländisches Erscheinungsbild, trug blaue Jeans und eine dunkelgrüne Jacke

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.