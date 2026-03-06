AITERHOFEN, AINBRACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 04.03.2026 wurde eine tote Person aus der Donau geborgen. Die Identität konnte nun geklärt werden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Tote Person aus Donau geborgen

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte um kurz vor 17.00 Uhr eine in der Donau befindliche, leblose Person im Rahmen anderweitiger Suchmaßnahmen feststellen. Die Identität konnte nun geklärt werden. Bei der toten Person handelt es sich um eine 65-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Straubing. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing ergaben keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung. Ebenso konnte ein Unfallgeschehen ausgeschlossen werden.

