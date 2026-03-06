BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagvormittag, den 5. März 2026, brach in einem Einfamilienhaus in Bruckmühl ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (5. März 2026), gegen 11.05 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim eine Mitteilung über einen Brand eines Einfamilienhauses in Bruckmühl ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen den Brand im Dachstuhlbereich des Objekts fest. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude sowie die komplette Zerstörung des Hauses verhindert werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, werden die Untersuchungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.