SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Seit Mitte Januar 2026 wird eine 14-jährige Schülerin aus Schönberg vermisst.

Nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen zum Aufenthalt der Schülerin ergebnislos verliefen und auch die Öffentlichkeitsfahndung keine weiteren Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Vermissten ergaben, bittet die Polizei erneut um sachdienliche Hinweise.

Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat zum Nachteil der Vermissten.

Hier finden Sie die Personenbeschreibung sowie das Hinweisformular.

Veröffentlicht: 06.03.2026, 09.20 Uhr