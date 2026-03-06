WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt gegen eine 40-jährige Frau wegen verbotener Prostitution. Nach mehreren Mitteilungen aus der Bevölkerung hatten Polizeibeamte der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut die Frau in Waldkraiburg kontrolliert.

Wie zuletzt im Dezember 2025 berichtet, setzt die Polizei auch in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting und Traunstein bei der Bekämpfung der verbotenen Prostitution auf ein Maßnahmenpaket, bei dem verstärkte Kontrollen im Mittelpunkt stehen.

Zuletzt gelang es Beamten der zivilen Einsatzgruppe und des Einsatzzuges der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut am 4. März im Rahmen eines geplanten Einsatzes eine 40-jährige Deutsche zu kontrollieren, welche in einer Wohnung in Waldkraiburg offenbar verbotenerweise der Prostitution nachging. Die Frau hatte ihre Dienste auf einem einschlägigen Portal im Internet angeboten.

Die Sachbearbeitung in dem Fall übernahm die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen Ausübung der verbotenen Prostitution ermittelt.