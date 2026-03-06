MEMMINGEN. Die Polizeiinspektion Memmingen bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Memmingen einen Vortrag zum Thema „Gefahren im Internet“ am 19.03.2026 von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren an.

Das Internet ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken; Einkäufe, Zahlungen und die Nutzung sozialer Medien gehören für viele Menschen selbstverständlich dazu. Gleichzeitig bestehen zahlreiche Risiken, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind und häufig zu finanziellen Schäden durch Betrug führen. Die Polizei informiert über die gängigsten Betrugsmaschen, die regelmäßig zur Anzeige gebracht werden, und thematisiert sicheres Online‑Shopping, geeignete Bezahlmöglichkeiten sowie den Schutz persönlicher Daten und Persönlichkeitsrechte im Netz. Ergänzend erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Hinweise aus der polizeilichen Präventionsarbeit, etwa zum Umgang mit Enkeltrick, Schockanrufen oder falschen Gewinnversprechen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 19.03.2026, im Kobelhaus in Memmingen von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Anmeldungen sind über das Portal der Volkshochschule Memmingen möglich und erwünscht. (PI Memmingen)

