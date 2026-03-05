KAUFBEUREN. Am 05.03.2026, gegen 15.30 Uhr, wurden die Rettungskräfte über einen Brand in einem Asylbewerberheim in Kaufbeuren informiert. Eine 29-jährige, aus Somalia stammende Frau, hatte in ihrer Wohnung im 4. Obergeschoß gekocht. Vom Herd aus entwickelte sich starker Rauch, sodass die Frau mit ihren Kindern die Wohnung verlassen musste. Anschließend warnte sie die Nachbarn und wählte den Notruf. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand an den Wohnungen bzw. dem Gebäude Schaden von schätzungsweise 120.000 Euro. Insgesamt 40 Personen konnten aufgrund des Brandes nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren und mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Die Regierung von Schwaben sowie Oberbürgermeister Bosse waren vor Ort. Die weitere Bearbeitung des Brandfalles übernimmt die Kriminalpolizei Kaufbeuren. Derzeit wird von fahrlässigem Handeln ausgegangen. (PI Kaufbeuren)

