0328 – Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Augsburg / BAB 8 / FR Stuttgart / AS Augsburg Ost – Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem 18-jährigen Motorradfahrer. Der 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Gegen 21.00 Uhr stellte der 32-jährige Fahrer im Rahmen einer Pause seinen Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Augsburg Ost ab. Der 18-Jährige befuhr den Beschleunigungsstreifen, um auf die A 8 aufzufahren. Hierbei fuhr der Motorradfahrer auf das Heck des stehenden Sattelzugs auf. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Verkehrsunfalls. Zur Klärung wurde zudem ein Gutachter beauftragt.

Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei u. a. wegen fahrlässiger Tötung.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 32-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0329 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Mittwoch (04.03.2026) fuhr ein 51-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Bitschlinstraße.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 51-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,4 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 51-Jährigen.

Der 51-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0330 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Innenstadt – Am Donnerstag (05.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Haunstetter Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 01.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-jährigen Autofahrer fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen anschließend in der Rumplerstraße und belehrten diesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

0331 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am Mittwoch (04.03.2026) brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Blauen Kappe und in der Klinkertorstraße in der Nähe des Kriegerdenkmals Graffiti an.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.