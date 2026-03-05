LKR. WUNSIEDEL. Perfide Callcenterbetrüger haben eine Seniorin aus dem Landkreis Wunsiedel am Mittwochnachmittag um ihre Ersparnisse gebracht. Die noch unbekannten Täter veranlassten die Frau mit einem „Schockanruf“ dazu, einen höheren Betrag zu übergeben.

Eine vermeintliche Krankenhausärztin kontaktierte die Seniorin zunächst telefonisch und täuschte vor, eine nahe Angehörige befinde sich mit einer akuten, schweren Erkrankung in einem Klinikum. Für eine „neue Behandlungsmethode“ benötige sie dringend Geld. Die Täter setzten die Frau aus dem Landkreis Wunsiedel fortlaufend unter Druck, bis diese schließlich einen höheren Wertbetrag an einen unbekannten Abholer übergab.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Hinweisen hielt sich der Abholer am Mittwochvormittag sowie -Nachmittag ab etwa 15:00 Uhr längere Zeit am Hauptbahnhof in Hof auf. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: Männlich, ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, vernachlässigtes äußeres Erscheinungsbild mit auffällig ungepflegten Zähnen. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die im Bereich des Hofer Hauptbahnhofs Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 an die Kripo Hof zu wenden.