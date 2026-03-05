Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck. Gestern Mittag (04.03.2026) kurz vor 12 Uhr, kam es in der Bussardstraße in Gröbenzell zu einem exhibitionistischen Vorfall.

Ein noch unbekannter Mann überholte eine 65-jährige Frau auf seinem Fahrrad. Dabei fiel ihr auf, dass er sein Geschlechtsteil entblößt in der Hand hielt und daran manipulierte. Der Täter flüchtete anschließend in nordöstlicher Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 25 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Schwarze Jacke

- Weiße Socken

- Keine Brille

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.