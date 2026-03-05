PASSAU. Der seit vergangenen Freitag flüchtige 22-Jährige hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei in Passau gestellt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 05.03.2026, 13.05 Uhr