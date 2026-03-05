Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Ein 49-jähriger Mann soll in den letzten Jahren einen neunjährigen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Polizisten nahmen den Verdächtigen fest, er befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Im Herbst 2025 erstattete die in München wohnende Mutter des Kindes Anzeige gegen den 49-jährigen Deutschen. Der Mann, der in einem Kinderheim in Wunsiedel in leitender Position beschäftigt ist, soll sich zwischen 2023 und 2025 mehrfach an dem Jungen vergangen haben, der bis September 2024 in diesem Kinderheim untergebracht war.

Die Taten sollen nicht in dem Kinderheim in Wunsiedel stattgefunden haben, sondern am Wohnort des Mannes in Hof. Beamte der Kriminalpolizei Hof durchsuchten daraufhin das Anwesen des Tatverdächtigen und fanden mehrere Beweismittel auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwochnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch und der Tötung einer 10-jährigen Heimbewohnerin im April 2023 in diesem Kinderheim.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen und zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Kindes können über diese Presseerklärung hinaus keine weitergehenden Angaben gemacht werden, wofür um Verständnis gebeten wird.