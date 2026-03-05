NEUBURG A. INN, LKR. PASSAU. Heute gegen 07.45 Uhr sind Einsatzkräfte von Polizei Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in den Ziehweg alarmiert worden.

Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung stand das Wohnhaus in Holzbauweise bereits in Vollbrand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache übernommen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Veröffentlicht: 05.03.2026, 13.00 Uhr