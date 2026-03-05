LANDSBERG AM LECH. Am Mittwoch, 04.03.2026, kurz vor Mitternacht, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf brachiale Art Zutritt zu einer Tankstelle im Osten von Landsberg. Anschließend versuchten sie, den dort aufgestellten Geldautomaten aufzubrechen.

Die Täter fuhren mit einem dunklen Pkw rückwärts gegen die gläserne Eingangstüre der Tankstelle, wodurch diese zerstört wurde. Danach befestigten sie ein Seil am Geldautomaten und versuchten, diesen mit dem Fahrzeug aufzureißen. Da der Versuch scheiterte, flüchteten die Täter vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.