INGOLSTADT, 05.03.2026. In der Nacht von Mittwoch (04.03.2026) auf Donnerstag (05.03.2026) brachen bislang unbekannte Täter in den Golfclub Ingolstadt ein. Dabei gingen sie auf der Suche nach Wertgegenständen sehr brachial vor und flüchteten anschließend mit einem vor dem Club abgestellten Golfmobil.

Durch das Einschlagen einer Glasscheibe an der Zugangstür zum Büro des Clubs gelangten die Täter ins Innere des Golfclubs. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei hinterließen sie ein Bild der Verwüstung, da sie weitere Türen und Fenster aufbrachen. Auch der Restaurantbereich wurde nach Wertsachen abgesucht. Hierbei wurde ein geringer Bargeldbetrag, mehrere Flaschen Wein und ein vor dem Gebäude abgestelltes sogenanntes Golfcart (mit Ladefläche) entwendet. Mit diesem flohen die Täter unerkannt.

Der Gesamtbeuteschaden wird aktuell auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden dürfte um einiges höher liegen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ein solches Fahrzeug im Bereich Ingolstadt gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841 9343-0 zu melden.