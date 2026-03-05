344. Fahrradfahrer stürzt und verstirbt im Krankenhaus – Oberhaching

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein über 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Kastanienallee in unbekannte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 20 stürzte er alleinbeteiligt ohne Fremdverschulden zu Boden.

Hierbei wurde er schwer am Kopf verletzt und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus verstarb der über 80-Jährige am Mittwoch, 04.03.2026, aufgrund seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kastanienallee (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

345. Fahrradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt; Pkw-Fahrer flüchtet – Pasing

Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 10-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München alleine die Offenbachstraße in Richtung Landsberger Straße. Er benutzte dabei den dort vorhandenen Fahrradstreifen. Auf Höhe der Parkgaragenausfahrt eines Einkaufszentrums kam ein bislang unbekannter Pkw, der ebenfalls in gleicher Richtung auf der Offenbachstraße unterwegs war, nach rechts auf den Fahrradweg und touchierte den 10-Jährigen am Hinterrad seines Fahrrads. Infolgedessen stürzte der 10-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw setzte anschließend seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Vom geflüchteten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen VW handeln könnte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

346. Staatsschutzrelevantes Delikt – Au

Am Dienstag, 03.03.2026 gegen 21:50 Uhr, beobachtete eine zivile Polizeistreife an der Eduard-Schmid-Straße und Kreuzung Ohlmüllerstraße einen Mann, der eine verbotene Handgeste mit Bezug zum Nationalsozialismus zeigte und dabei eine Parole rief. Die Polizeibeamten hielten den Täter daraufhin an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Beim Tatverdächtigen handelte es sich um einen 62-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen.

347. Gefährliche Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 04.03.2026 gegen 15:50 Uhr, befanden sich zwei 20-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in der Schillerstraße. Dort wurden beide von einem Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf zog dieser ein Reizstoffsprühgerät und besprühte damit die beiden 20-Jährigen. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung der Schwanthalerstraße.

Die 20-Jährigen wurden dabei verletzt. Ein zufällig vor Ort befindlicher Rettungsdienst informierte die Polizei und versorgte die 20-Jährigen medizinisch.

Sofort wurde eine Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeistreifen eingeleitet.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 22-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 24 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

348. Schadensträchtiger Wohnungseinbruch – Obermenzing

Am Mittwoch, 04.03.2026, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in Obermenzing ein. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld, Schmuckstücke und Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wöhlerstraße und Pippinger Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

349. Festnahme nach versuchten Einbrüchen – Westend

Am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 02:30 Uhr, bemerkten Polizeibeamte im Stadtteil Westend eine verdächtige Person, welche eine FFP2-Maske und Einweghandschuhe trug. Daraufhin wurde der 54-jährige rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland einer Kontrolle unterzogen.

Bei einer Absuche des unmittelbaren Umfelds konnten durch die Polizeibeamten an drei Geschäften Aufbruchspuren festgestellt und zurückgelassenes Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Zu einem Eindringen in die Geschäfte kam es jedoch offensichtlich nicht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Aufgrund dieser Feststellungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 54-Jährige soeben in die Objekte einbrechen wollte. Deshalb wurde er vorläufig festgenommen.

Zudem konnte durch das Kriminalkommissariat 52 dem Tatverdächtigen aufgrund einer DNA-Spur ein Einbruchdiebstahl in ein Restaurant in Neuhausen aus dem Juni 2025 zugeordnet werden. Dort wurde gewaltsam eingedrungen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Durch die Münchner Spurensicherung konnten damals tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden, welche nunmehr mithilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes dem 54-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Der Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt im Bereich Westendstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer hat den Täter bei der Tatbegehung beobachtet?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme des Täters denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

350. Zusammenstoß von Pkw mit Baum; drei Personen verletzt – Kirchheim

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf der Flurstraße in Kirchheim. In dem Pkw befanden sich zu dieser Zeit noch zwei weitere Mitfahrerinnen (14 und 15 Jahre, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München).

An einer Gabelung der Flurstraße kollidierte der Pkw des 15-Jährigen mit einem dortigen Baum. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Der Notruf wurde alarmiert, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit fuhren. Die drei verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw war auf einen Angehörigen zugelassen, wurde bei dem Unfall stark beschädigt (Sachschaden von mehreren zehntausend Euro) und musste abgeschleppt werden.

Eine Streife der Polizeiinspektion 27 (Haar) hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Der 15-Jährige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei