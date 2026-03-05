PASSAU. In den darauffolgenden Tagen nach der Flucht des 22-Jährigen Syrers wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt.

Am 05.03.2026 teilte der Rechtsanwalt des Geflüchteten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Passau mit, dass sich dieser freiwillig der Polizei stellen möchte.

Um 09:25 Uhr wurde der 22-jährige Syrer bei der Polizeiinspektion Passau im Beisein seines Rechtsanwalts vorstellig. Daraufhin erfolgte umgehend die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Nach richterlicher Vorführung am Amtsgericht Passau am 27.02.2026 gegen 11.15 Uhr, bei der ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 22-Jährigen in Vollzug gesetzt worden war, sollte der Mann von den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Nach Verlassen des Amtsgerichtsgebäudes gelang ihm auf dem Weg zum Polizeifahrzeug aber die fußläufige Flucht. Der Geflüchtete konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung bis dato nicht festgestellt werden. Nun aber stellte er sich der Polizei in Passau.

Veröffentlicht: 05.03.2026, 11.10 Uhr