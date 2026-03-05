BAYREUTH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau zu einem Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 5. März 2026 in den frühen Donnerstagmorgenstunden, gegen 4.35 Uhr, ging die Meldung über einen Brand im Bereich der Wilhelminenaue ein. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth fanden eine Holzhütte in Vollbrand vor. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf den angrenzenden Kiosk. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth stellten im Rahmen der Fahndung unweit der Brandörtlichkeit einen tatverdächtigen 18-jährigen Deutschen fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.