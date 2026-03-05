AITERHOFEN, AINBRACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 04.03.2026 wurde ein tote, bislang unbekannte Person aus der Donau Höhe Ainbrach geborgen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Rahmen anderweitiger Suchmaßnahmen im Bereich Straubing hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers eine in der Donau treibende, bislang unbekannte weibliche Person festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Leichnams, werden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing geführt.

Veröffentlicht: 05.03.2026, 09.00 Uhr