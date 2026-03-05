HUGLFING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Im Zeitraum von Dienstagabend, 3. März 2026, bis Mittwoch, 4. März 2026, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Gewerbeobjekts in Huglfing ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim ermittelt in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Dienstag, 3. März 2026, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, 4. März 2026, 6.15 Uhr, verschafften sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Straße Weiden in Huglfing. Der oder die Täter entwendeten im Zuge der Tat keinerlei Beute. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

Die Ermittlungen führt nun das zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich des Gewerbegebiets Auwiese in Huglfing verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.