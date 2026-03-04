0321 - Neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord

Nordschwaben - Am heutigen Mittwoch (04.03.2026) begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm rund 70 neue Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. März zum Polizeipräsidium Schwaben Nord gewechselt haben.

Diese verstärken künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums oder ersetzen Kolleginnen bzw. Kollegen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt wurden. Die Kolleginnen und Kollegen werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.

Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in ihrer neuen Tätigkeit.

0322 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Pfersee – Am Dienstag (03.03.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße.

Zwischen 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus der Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (01.03.2026), 12.30 Uhr, bis Dienstag (24.02.2026), 09.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Kirche in der Kreutzerstraße.

Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Kirchengebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0323 – Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Lechhausen - Am Dienstag (03.03.2026) war ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Lützowstraße unterwegs.

Gegen 13.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife kontrollierte den 16-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 32-Jährigen.

Der Fahrer besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.

0324 – Polizei ermittelt nach Drohung gegen Augsburger Hauptbahnhof

Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (04.04.2026) wurde der Polizei gegen 12.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof Augsburg mitgeteilt.

Nach Bewertung der Mitteilung räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude des Hauptbahnhofes, sowie den dortigen Vorplatz. Nachdem alle Fahrgäste und Passanten evakuiert waren, durchsuchte die Polizei unter anderem mittels mehrerer Polizeihunde das Bahnhofsgebäude, sowie die Bahnsteige und den Gleiskörper.

In diesem Zuge kamen es zu spürbaren Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr, da die Gleise für eine gewisse Zeit gesperrt werden mussten, bzw. Züge nicht am Augsburger Hauptbahnhof halten konnten. Der Betrieb der Straßenbahnen und Linienbusse war hiervon nicht betroffen.

Im Rahmen der Absuche konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden und die gesperrten Bereiche wurden gegen circa 14.45 Uhr wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe.

0325 – Polizei ermittelt nach Brand

Oberhausen – Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Bürogebäudes in der Äußeren Uferstraße.

Gegen 02.45 Uhr wurde der Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Brandursache. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.