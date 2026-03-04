Mobile Wache unterwegs
0321 - Neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord
Nordschwaben - Am heutigen Mittwoch (04.03.2026) begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm rund 70 neue Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. März zum Polizeipräsidium Schwaben Nord gewechselt haben.
Diese verstärken künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums oder ersetzen Kolleginnen bzw. Kollegen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt wurden. Die Kolleginnen und Kollegen werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.
Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in ihrer neuen Tätigkeit.
0322 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen
Pfersee – Am Dienstag (03.03.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße.
Zwischen 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus der Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (01.03.2026), 12.30 Uhr, bis Dienstag (24.02.2026), 09.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Kirche in der Kreutzerstraße.
Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Kirchengebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0323 – Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung
Lechhausen - Am Dienstag (03.03.2026) war ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Lützowstraße unterwegs.
Gegen 13.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife kontrollierte den 16-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 32-Jährigen.
Der Fahrer besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
Hinweis:
Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.
0324 – Polizei ermittelt nach Drohung gegen Augsburger Hauptbahnhof
Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (04.04.2026) wurde der Polizei gegen 12.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof Augsburg mitgeteilt.
Nach Bewertung der Mitteilung räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude des Hauptbahnhofes, sowie den dortigen Vorplatz. Nachdem alle Fahrgäste und Passanten evakuiert waren, durchsuchte die Polizei unter anderem mittels mehrerer Polizeihunde das Bahnhofsgebäude, sowie die Bahnsteige und den Gleiskörper.
In diesem Zuge kamen es zu spürbaren Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr, da die Gleise für eine gewisse Zeit gesperrt werden mussten, bzw. Züge nicht am Augsburger Hauptbahnhof halten konnten. Der Betrieb der Straßenbahnen und Linienbusse war hiervon nicht betroffen.
Im Rahmen der Absuche konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden und die gesperrten Bereiche wurden gegen circa 14.45 Uhr wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe.
0325 – Polizei ermittelt nach Brand
Oberhausen – Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Bürogebäudes in der Äußeren Uferstraße.
Gegen 02.45 Uhr wurde der Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Brandursache. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
0326 –Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Donauwörth (bereits regional berichtet)
Donauwörth – Polizeivizepräsident Michael Riederer und Polizeioberrat Benjamin Dannemann begrüßten am Dienstag, den 03.03.2026, Ersten Polizeihauptkommissar Christian Lang als neuen stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Donauwörth.
Nach mehr als vier Jahren im Polizeipräsidium Schwaben Nord wechselte Erster Polizeihauptkommissar Christian Lang zur Polizeiinspektion Donauwörth und folgte Polizeihauptkommissarin Daniela Meth nach, die die stellvertretende Leitung für sechs Monate innehatte.
Polizeihauptkommissarin Daniela Meth beendete ihre sechsmonatige Führungsbewährung im Rahmen des Aufstiegsverfahrens für Ämter der vierten Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei und wechselte am 02.03.2026 zur Polizeiinspektion Augsburg Ost.
0327 - Verkehrsunfall mit Personenschaden (bereits regional berichtet)
Friedberg - Am Dienstag (03.03.2026), gegen 04:38 Uhr, kam ein 61-jährige Fahrer eines Streufahrzeuges im Kreisverkehr an der Rederzhauser Straße von der Fahrbahn ab. Der 61-Jährige hatte die Rederzhauser Straße befahren und wollte in südlicher Richtung auf der Paartalstraße weiterfahren. Das Streufahrzeug kippte nach rechts um und landete im Straßengraben. Der Fahrer des Streufahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Schaden am Streufahrzeug wird auf etwa 100.000.- Euro geschätzt.
Für die Bergung musste ein Kran hinzugezogen werden. Die Unfallstelle musste durch Feuerwehr und Polizei gesperrt werden. Es kam für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Der 61-Jähriger besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
