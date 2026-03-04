LKR. HOF UND WUNSIEDEL. Im Zeitraum vom 25. Februar bis 2. März 2026 machten sich noch unbekannte Diebe an insgesamt sechs Kleintransportern in den Landkreisen Hof und Wunsiedel zu schaffen. Die Täter hatten es offenbar gezielt auf technisches Gerät und Werkzeug abgesehen.

In Selb, Oberkotzau, Münchberg, Rehau und Döhlau gingen die Täter zielgerichtet Fahrzeuge von Handwerksbetrieben an. Um in den Innenraum zu gelangen, wendeten die Diebe auch Gewalt an. Sie erbeuteten insgesamt Gerätschaften im unteren fünfstelligen Wert und verursachten Sachschäden von über 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Im Rahmen der Ermittlungen fiel ein heller Pkw, vermutlich der Marke Ford in der Ausführung eines Rechtslenkers, auf.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen. Von besonderem Interesse ist: