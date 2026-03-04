KÜMMERSBRUCK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Durch das schnelle Handeln der Ehefrau eines 67-jährigen Mannes aus Kümmersbruck konnte am Dienstagnachmittag, 3. März 2026, ein Geldabholer eines sogenannten Schockanrufs festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:20 Uhr erhielt der 67-Jährige am Dienstag, 3. März, einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei. Um eine Haft abzuwenden, solle er beim Amtsgericht Amberg eine Kaution hinterlegen. Bei diesem Anruf handelte es sich um die bekannte Callcenter-Betrugsmasche des Schockanrufs.

Der 67-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und spielte zunächst mit. Er sicherte dem Anrufer mehrere Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck zu. Diese Wertgegenstände verpackte der Mann in einen Karton und sollte sie vor seinem Haus an einen ihm unbekannten Mann übergeben. Die Ehefrau des Mannes war während des Telefonats anwesend und verständigte – unerkannt vom Anrufer – die Polizei.

Rund eine Stunde später nahmen zivile Einsatzkräfte der Polizei einen 56-jährigen Polen am Tatort vorläufig fest. Im Nahbereich des Tatorts konnte ein polnisches Fahrzeug festgestellt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der 56-Jährige am heutigen Mittwoch, 4. März, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger und falsche Polizisten: