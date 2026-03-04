NÜRNBERG. (204) Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) sucht die Nürnberger Polizei das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Nürnberger Innenstadt. Bei allen Fragen rund um Sicherheit und Ordnung: sprechen Sie uns gerne an!



Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nehmen im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr gezielt Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen in der Nürnberger Innenstadt auf. Wir wollen von Ihnen wissen: wie steht es aus Ihrer Sicht um die Sicherheit im Innenstadtbereich? Was ist Ihr Wunsch an Ihre Polizei in punkto Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum? Wo können wir uns aus Ihrer Sicht noch verbessern, um unsere Stadt noch sicherer und lebenswerter zu machen?

Unsere Gesprächsbeamten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen! Sie finden uns in der Fußgängerzone sowie an unserem Infostand am Ludwigsplatz. Sprechen Sie uns gerne an!



