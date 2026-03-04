WIESTHAL, OT KROMMENTHAL, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Dienstagabend wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Diese könnte sich im Raum Aschaffenburg oder Frankfurt aufhalten. Die Lohrer Polizei hofft auf Hinweise.

Die 13-jährige Darina Grundza verließ am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, ihre Wohnung im Schöllersgrund in Richtung Aschaffenburg. Zum vereinbarten Zeitpunkt am Abend kehrte sie nicht nach Hause zurück und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Lohrer Polizei verliefen bislang ergebnislos. Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Vermisste im Raum Aschaffenburg oder Frankfurt aufhält. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizei in Lohr zu melden.