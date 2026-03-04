MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Ein Böller löste am Dienstag in der Schulpause einen Einsatz an einer Schule aus. Eine Schülerin erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 11.45 Uhr zündete ein 14-jähriger deutscher Schüler einen Böller in der Schulaula. Durch den lauten Knall verspürte eine 16-jährige Schülerin Schmerzen im Ohr und wurde leicht verletzt. Beamte der Polizei Marktredwitz übergaben den jugendlichen Zündler im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Hof haben die Ermittlungen übernommen. Den Schüler erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen gefährlicher Körperverletzung.