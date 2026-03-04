PP SCHWABEN SÜD/WEST. Im Rahmen der Kampagne „Prävention im Kino“ führen das Polizeipräsidium Ulm und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am 09.03.2026 ab 13:00 Uhr eine gemeinsame Informationsveranstaltung durch.

Experten klären über aktuelle Betrugsmaschen auf und geben konkrete, alltagsnahe Präventionstipps für alle Altersgruppen.

Die Vorführungen des Films „Thelma – Rache war nie süßer“ sind um 14:00 Uhr bzw. um 15:00 Uhr. Die Behördenleitungen des Polizeipräsidiums Ulm und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West begrüßen die Zuschauer dafür. Ein anschließender Impulsvortrag eines kriminalpolizeilichen Fachberaters stimmt auf den Film ein.

Begleitend zum Kinoprogramm informiert die Polizei im Foyer über gängige Betrugsformen – darunter Telefonbetrug, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe oder Betrug im Internet. Besucher haben die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen und Fragen zu stellen.

Die Reservierung von Tickets und der Vorverkauf werden durch das Dietrich Theater durchgeführt. Des Weiteren können auch die Besucher die bewährten Dienstleistungen des Kinos in Anspruch nehmen.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und den direkten Austausch mit der Bevölkerung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich praxisnah über Betrugsmaschen zu informieren und sich effektiv zu schützen. (PP Schwaben Süd/West)

