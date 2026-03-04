OBERPFALZ. Mit Beginn der warmen Jahreszeit startet auch wieder die Motorradsaison. Besonders an den Wochenenden sind in den kommenden Monaten wieder vermehrt Zweiräder auf beliebten Strecken in der Region unterwegs.

Die Polizei weist darauf hin, dass es zu Saisonbeginn erfahrungsgemäß häufiger zu Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorrädern kommt. Ursachen sind oftmals nicht angepasste Geschwindigkeit, Fahrfehler nach der langen Winterpause sowie das Übersehen von Motorrädern durch andere Verkehrsteilnehmer.

Motorradfahrer werden gebeten, ihre Fahrweise den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen und vor der ersten Ausfahrt eine technische Überprüfung des Fahrzeugs – insbesondere Bremsen, Beleuchtung, Reifen und Lenkung – durchzuführen. Das Tragen vollständiger Schutzkleidung kann im Ernstfall schwere Verletzungen reduzieren.

Folgende Checks sollten Sie vor dem Losfahren durchführen:

Reifen: Profil & Luftdruck prüfen

Bremsen: Funktion kontrollieren

Beleuchtung: Licht & Blinker testen

Kette: Spannung und Schmierung prüfen

Flüssigkeiten: Ölstand kontrollieren

Auch Autofahrer werden zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen. Insbesondere beim Abbiegen, Überholen und an Kreuzungen ist verstärkt auf Motorradfahrer zu achten. Schulterblick und ausreichender Sicherheitsabstand können schwere Unfälle verhindern.

Die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 zeigt, dass es vergangenes Jahr insgesamt 490 Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung gab. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,0 Prozent. Bei den Unfällen wurden 450 Personen verletzt, 12 Personen sind gestorben. Das sind vier mehr als noch 2024. Dieser Negativtrend darf sich in dieser Saison auf keinen Fall fortsetzen, denn: Jeder Verkehrstote ist einer zu viel.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung schwerer Verkehrsunfälle wird die Polizei in den kommenden Monaten verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Dabei richtet sich der Fokus sowohl auf Motorradfahrer als auch auf andere Verkehrsteilnehmer.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz wünscht allen Motorradfahrern eine sichere und unfallfreie Saison 2026.