337. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 86-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Schwindstraße in Richtung Görresstraße. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Unu Kleinkraftrad die Schellingstraße in Richtung Lothstraße.

Im Kreuzungsbereich der Schwindstraße und Schellingstraße kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die Vorfahrtsregelung in diesem Bereich ist durch Verkehrszeichen geregelt. Durch den Zusammenstoß stürzte der 34-Jährige von seinem Kleinkraftrad und wurde verletzt. Anschließend musste er mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Der 86-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

338. Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen – Stadtgebiet München

Seit 27.02.2026 kommt es im gesamten Stadtgebiet München, insbesondere in den Stadtteilen Trudering, Ramersdorf, Neuhausen, Laim und Hadern vermehrt zu besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Pkw. Hierbei werden gezielt hybride Kraftfahrzeuge der Marke Toyota angegangen, die auf der Straße geparkt sind. Der oder die Täter dringen gewaltsam durch Einschlagen einer Scheibe in den Fahrzeuginnenraum, um an die unter der Rücksitzbank befindliche Hybridbatterie zu gelangen.

Bislang konnten 12 gleichartige Fälle (darunter sechs Vollendungen und sechs Versuche) polizeilich registriert werden. Durch die Taten entstehen nicht nur hohe Beute- sondern auch hohe Sachschäden an den Pkws. Dieser beläuft sich für alle Taten insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, insbesondere Personen die sich an geparkten oder abgestellten Toyota Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zudem werden Personen gebeten die Geschädigte gleichgelagerter Taten geworden sind diese zeitnah bei der Polizei anzuzeigen.

339. Gefährliche Körperverletzung – Laim

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 23:00 Uhr, befand sich ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit vor einem Anwesen in der Aindorferstraße. Dort wurde er unvermittelt von vier bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen. Dadurch wurde der 46-Jährige geschlagen und auch getreten. Ein Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Der 46-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Alarmierung der Polizei wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Vor Ort wurden zudem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Die vier Täter können wie folgt beschrieben werden:

Vermutlich alle männlich, ca. 20-35 Jahre, sportliche Bekleidung, dunkle Oberbekleidung bzw. Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Flotowstraße, Aindorferstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

340. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch – Laim

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 11:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner sehr laute Geräusche und konnte wahrnehmen, dass in seinem Mehrfamilienhaus zwei bis dato unbekannte Täter gewaltsam eine andere Wohnungstür öffneten. Er informierte umgehend den Polizeinotruf 110.

Die beiden Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrags und entfernten sich anschließend aus dem Gebäude.

Die eingesetzten Polizeistreifen begannen sofort mit einer Fahndung nach den Tätern und konnten diese in der Nähe feststellen und festnehmen. Es handelt sich bei den beiden um einen 35-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und im Laufe des Tages einem Haftrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Sie wurden wegen u.a. wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

341. Sturz auf Rolltreppe; eine Person verstorben – Altstadt

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 23:05 Uhr, befand sich eine 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München als Fußgängerin auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Marienplatz. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie ohne Fremdeinwirkung ihr Gleichgewicht und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Ein Passant informierte den Polizeinotruf 110. Die Seniorin wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag, 03.03.2026, verstarb die 80-Jährige in einem Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

342. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Solln

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 20:00 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München und österreichischer Staatsangehörigkeit einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Nichte angeblich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wäre und um eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden eine Kaution hinterlegt werden müsse. Sie wurde dazu angeleitet, mehrere tausend Euro Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke in einem Koffer zu deponieren und an einen angekündigten Abholer zu übergeben.

Im weiteren Verlauf konnte durch bereits informierte zivile Polizeibeamte ein 27-jähriger, polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und festgenommen werden. Als dieser die Wertgegenstände entgegennahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Lauf des Tages zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61.

343. Verkehrsdelikt – Sendling

Am Mittwoch, 04.03.2026 gegen 8:00 Uhr kam es am Harras auf der Plinganserstraße zu einem Streit zwischen zwei männlichen Verkehrsteilnehmern.

Im Laufe des Streites stieg einer der beiden Männer (50 Jahre mit mazedonischer Staatsangehörigkeit und wohnhaft in München) in seinen Pkw Nissan und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen. Im Anschluss wurde der zweite Mann (59 Jahre mit deutscher Staatsangehörigkeit und wohnhaft in München) vom Pkw des 50-Jährigen erfasst.

Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

An der Unfallstelle wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, aufgrund dessen die Plinganserstraße in beide Richtungen zeitweise komplett gesperrt werden musste.

Der 50-Jährige flüchtete zunächst mit seinem Pkw, konnte aber im Rahmen der Fahndung gegen 11:00 Uhr festgenommen werden. Der Pkw wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 11 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Außerdem wird gebeten gefertigte Foto- oder Videoaufnahmen von der Tatörtlichkeit der Polizei München zur Verfügung zu stellen.