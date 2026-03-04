KIRCHBERG I.W., LKR. REGEN. Am 03.03.2026 gegen 04.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus am Riedäckerring einzudringen, nachdem sie zunächst das vor der Garage abgestellte Fahrzeug nach Diebesgut durchwühlten. Nachdem der Hausbesitzer auf sie aufmerksam wurde, ergriffen sie die Flucht. Am Auackerring durchwühlten sie ebenfalls ein Fahrzeug. Nun wurden weitere Fälle bekannt.

Im Tatzeitraum von 02.03.2026, 18.00 Uhr, und 03.03.2026, 13.15 Uhr, durchwühlten die Täter zwei weitere Pkws, die unversperrt in einer Garage am Erlweg abgestellt waren, dessen Tor offenstand. Aus den Fahrzeugen wurden zwei Nothammer, eine Taschenlampe sowie zwei Jacken entwendet. Ein Zusammenhang mit den beiden Taten am Riedäckerring und Auackerring ist sehr wahrscheinlich.

Am Koppenbach im Gemeindeteil Untermitterdorf kam es am 03.03.2026 zu zwei weiteren Fällen. Wohl gegen 03.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer offenen Garage ein E-Bike sowie einen Akkuschrauber und einen Rucksack. Gegen 08.00 Uhr näherte sich ein bislang Unbekannter mit einem orange/roten Fahrrad und entwendete ein abgestelltes Paket zwischen Haustür und Garage. Er verließ zunächst das Grundstück, näherte sich aber erneut und versuchte über die Terrassentür ins Hausinnere zu gelangen, was aber misslang. Das leere Paket konnte an einer angrenzenden Wiese aufgefunden werden.

Ob die beiden Fälle in Untermitterdorf in Zusammenhang mit den übrigen Fällen stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeistation Deggendorf intensiv geführt werden.

Zeugenaufruf:

Wenn auch bereits einige Hinweise eingingen, bittet die Kriminalpolizei Deggendorf nach wie vor um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer konnte in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen machen? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0991/3896-0 entgegen.

Veröffentlicht: 04.03.2026, 12.20 Uhr