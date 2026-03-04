NÜRNBERG. (203) Am Mittwochvormittag (04.03.2026) ereignete sich ein Arbeitsunfall bei Baumschneidearbeiten in Nürnberg an der Pegnitz. Ein Mann erlitt hierbei eine schwere Verletzung.



Gegen 09:30 Uhr führte ein 45-jähriger Mann Baumschneidearbeiten im Bereich der Pegnitz auf Höhe des Ledererstegs durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der von ihm genutzte Lkw mit Arbeitsbühne zur Flussseite hin um.

Der 45-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Arbeitskorb und stürzte zusammen mit dem Arm der Arbeitsbühne in die Pegnitz. Dem Mann gelang es, sich ans Ufer zu retten.

Verständigte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie des Rettungsdienstes versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann einen Beinbruch.

Die Bergungsarbeiten des umgekippten Lkw werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen (Stand: 11:15 Uhr).

Die ersten Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizeiinspektion Nürnberg-West übernommen.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc