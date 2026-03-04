BAMBERG. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Bamberg zu zwei Einbrüchen. Hinweise deuten auf einen möglichen Tatzusammenhang hin.

Beim ersten Fall versuchten die unbekannten Einbrecher im Zeitraum von Montagabend, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, zunächst die Zugangstür zu einem Amtsgebäude in der Straße „Theuerstadt“ aufzuhebeln. Als ihnen dies misslang, hebelten sie ein Toilettenfenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. In einem Dienstbüro im ersten Obergeschoss gingen die Täter gewaltsam einen Tresor an und versuchten vergeblich, diesen von der Wand zu lösen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

In der gleichen Nacht gelangten womöglich dieselben Täter in die Büros einer Firma in der Luitpoldstraße, im Ortsteil Bamberg Mitte. Im Erdgeschoss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten Briefmarken im Wert von etwa 800 Euro sowie einen geringeren Bargeldbetrag. Augenscheinlich hatten die Diebe ebenso ein Auge für Kulinarik: Sie erbeuteten abschließend zwei Weinflaschen und eine Nussmischung.

Die Polizei Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und führte unter Einbezug des Erkennungsdienstes der Kripo Bamberg an beiden Tatorten umfangreiche Spurensicherungen durch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-0 entgegen.