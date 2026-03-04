MARKTL AM INN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Mittwochmorgen, 4. März 2026, brach in einem Wohnhaus in Marktl am Inn ein Feuer aus. Die Bewohner konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Haus brannte jedoch weitgehend aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Mittwoch (04.03.2026) 2026) ging über die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein um kurz vor 05.00 Uhr die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Kolpingstraße in Marktl am Inn ein. Die umgehend alarmierten Feuerwehren aus der Region stellten am Einsatzort fest, dass das Haus bereits in Vollbrand stand. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der entstandene Sachschaden auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt.

Die Bewohner hatten sich nach Brandausbruch rechtzeitig in Freie retten können. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, blieben aber alle zum Glück unverletzt und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Burghausen durchgeführt. Die weiteren Untersuchungen übernimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.