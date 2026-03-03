WITZMANNSBERG, LKR. PASSAU. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag, 03.03.2026, zu einem Brand einer Autowerkstatt alarmiert worden.

Gegen 11.30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein Brand im Erlenweg gemeldet. Trotz des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren griff der Brand auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Personen kamen nicht zu Schaden; der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen nach bei rund 100.000 Euro liegen. Nach ersten Untersuchungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau waren möglicherweise durchgeführte Schweißarbeiten an einem Fahrzeug brandursächlich.

Veröffentlicht: 03.03.2026, 15.20 Uhr