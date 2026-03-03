ERLANGEN. (202) Am Dienstagnachmittag (03.03.2026) kam es in Erlangen-Büchenbach beim Vollzug eines Haftbefehls zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest.



Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Alten Markt bei einem 55-jährigen Mann (deutsch) einen Haftbefehl vollziehen. Er unternahm einen kurzen Fluchtversuch, schloss sich dann aber in seiner Wohnung ein.

Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung vorlagen, wurden Spezialeinsatzkräfte (SEK) hinzugezogen. Sie konnten den Mann schließlich widerstandlos in seiner Wohnung verhaften.

Bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Der Mann wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Während des Einsatzes kam im Bereich des Alten Marktes zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt leitete den Verkehr um.



Erstellt durch: Oliver Trebing