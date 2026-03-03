KIRCHBERG I.W., LKR. REGEN. Am 03.03.2026 gegen 04.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus am Riedäckerring einzudringen, nachdem sie zunächst das vor der Garage abgestellte Fahrzeug nach Diebesgut durchwühlten. Nachdem der Hausbesitzer auf sie aufmerksam wurde, ergriffen sie die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach durchsuchten die beiden bislang unbekannten Männer gegen 04.00 Uhr das vor der Garage abgestellte Fahrzeug nach Wertsachen und entwendeten daraus Bargeld. Beide Männer versuchten schließlich über die Haustür in das Haus zu gelangen. Dies bemerkte der 53-jährige Anwohner und überraschte die beiden. Einer der Täter flüchtete, der andere begab sich in die unversperrte Garage, in die ihm der 53-Jährige folgte.

Dort kam es mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe zur Abgabe von zwei Schüssen in Richtung des Anwohners. Obwohl der 53-Jährige den Mann in der Garage einsperren konnte, gelang diesem die Flucht durch ein eingeschlagenes Fenster, wobei er wohl einen weiteren Schuss abgab. Der 53-Jährige wurde nicht verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Regen mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen konnte die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden. In die Fahndung mit eingebunden waren auch zwei Personensuchhunde der Zentralen Einsatzdienste Passau.

Die Ermittlungen vor Ort wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Dabei wurden unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ebenso konnte ein zurückgelassener Tretroller und ein Rucksack unter anderem mit Rauschgiftzubehör, einem verbotenen Nunchaku sowie Einbruchswerkzeug als Beweismittel sichergestellt werden.

Zu den beiden Tätern liegen derzeit folgende Hinweise vor:

25-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, hager, Dreitagebart, mit schwarze Anorak und schwarzer Hose

25-30 Jahre, circa 170 cm groß, ggf. im Besitz einer Schreckschusswaffe, kein Bart, keine Brille

Weiterer Fall:

In der Tatnacht wurde am Auackerring ein weiteres, ebenfalls unversperrtes Fahrzeug angegangen. Dies war vor der Garage am Haus abgestellt und wurde nach Wertsachen durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Von einem Zusammenhang zum Vorfall am Riedäckerring ist auszugehen.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen am Riedäckerring und Auackerring sowie zu den Flüchtigen oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden. Ebenfalls werden Anwohner gebeten, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.03.2026, 13.40 Uhr