0314 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Hochzoll – Am Montag (02.03.2026) war ein 70-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Oberländer Straße unterwegs.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 70-Jährigen.

Der 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Am Montag (02.03.2026) war ein 68-jähriger Autofahrer in der Oberländer Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 68-Jährigen.

Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0315 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kriegshaber – Am Montag (02.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 5-Jährigen in der Ulmer Straße. Der 5-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr befand sich der 5-Jährige auf dem dortigen Gehweg, um in das Auto seiner Mutter einzusteigen. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr den Gehweg mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 5-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.