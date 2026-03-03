Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0314 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Hochzoll – Am Montag (02.03.2026) war ein 70-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Oberländer Straße unterwegs.
Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 70-Jährigen.
Der 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hochzoll – Am Montag (02.03.2026) war ein 68-jähriger Autofahrer in der Oberländer Straße unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 68-Jährigen.
Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0315 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Zeugen gesucht
Kriegshaber – Am Montag (02.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 5-Jährigen in der Ulmer Straße. Der 5-Jährige wurde leicht verletzt.
Gegen 16.00 Uhr befand sich der 5-Jährige auf dem dortigen Gehweg, um in das Auto seiner Mutter einzusteigen. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr den Gehweg mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 5-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0316 – Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch
Landkreis Dillingen – Am Donnerstag (26.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Dillingen durch.
Neben einigen Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten verschiedenste, weitere Verstöße bei den Kontrollen fest.
Ein 28-jähriger Motorradfahrer fiel durch eine manipulierte Abgasanlage auf. Am Auto eines 28-Jährigen stellten die Beamten lackierte Scheinwerfer fest.
Die Polizei ermittelt nun wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gegen die beiden 28-Jährigen. Die zwei Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Eine Streife beobachtete im Rahmen der Kontrollen eine 26-Jährige dabei, wie sie Waren eines Supermarktes in der Dillinger Straße in Lauingen entwendete.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 26-Jährige. Die 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Beim 28-jährigen Fahrer eines E-Scooters stellten die Beamten neben einer zu hohen Geschwindigkeit noch ein defektes Rücklicht fest.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.
Eine 43-jährige Autofahrerin war mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die Frau. Die 43-Jährige besitzt die tadschikische Staatsangehörigkeit.
In einem Dillinger Stadtteil war ein 68-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Die Beamten stellten bei der Kontrolle Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 68-Jährigen. Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Polizei appelliert an jeden Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Verkehrsvorschriften zu halten. Verkehrssicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe!
0317 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Donauwörth – Am Sonntag (01.03.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in Donauwörth unterwegs.
Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.
Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0318 – Polizei stoppt auffälligen Motorradfahrer
Donauwörth – Am Sonntag (01.03.2026) war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit „Wheelie“ in Donauwörth unterwegs.
Gegen 10.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Während seinem „Wheelie“ geriet der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Außerdem überschritt der 19-Jährige die zulässige Höchstgeschwindigkeit um rund 27 km / h. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem den baulich veränderten Auspuff an dem Motorrad fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0319 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Gersthofen – Am Dienstag (03.03.2026) entwendeten gegen 00.30 Uhr bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an einer Tankstelle in der Henleinstraße. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.
Zum jetzigen Stand der Ermittlungen können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
0320 – Lkw brennt auf der Autobahn
BAB 8 / FR München / Höhe AS Adelsried – Am Dienstag (03.03.2026) geriet ein Lkw auf der Autobahn A 8 in Brand. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 06.30 Uhr verständigte der 54-jährige Fahrer des Lkw den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn A 8 musste hierzu teilweise vollgesperrt werden. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten ist der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung München voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: