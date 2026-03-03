PP SCHWABEN SÜD/WEST / MEMMINGEN. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat insgesamt 88 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Memmingen begrüßt:

"Ich freue mich, Sie heute hier willkommen zu heißen. Jede und jeder Einzelne von Ihnen bringt Erfahrungen, Ideen und Talente mit, die unsere Bayerische Polizei bereichern werden."

In diesem Frühjahr erhält das Polizeipräsidium Schaben Süd/West im Rahmen der bayernweiten Personalzuteilung insgesamt 51 neue Polizistinnen und Polizisten. Nach Abzug von Nachbesetzungen bedeutet dies ein Personalplus von 29. Durch Versetzungen und im Wege der Ausbildungsqualifizierung ergeben sich insgesamt 71 Neuzugänge für das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Außerdem verstärken zusätzlich 17 Tarifbeschäftige die Arbeit der Polizei.

Die Pressemeldung des Innenministeriums finden Sie hier. (PP Schwaben Süd/West)

