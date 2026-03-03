BAMBERG. Eine Möbelbesichtigung endete mit dem Raub eines Goldarmreifs. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Täter beraubten am Montagabend eine 65-jährige syrische Frau in ihrem Wohnhaus im Holzfeldweg in Bamberg. Nach Angaben von Anwohnern sollen zwei Männer in den Keller des Mehrfamilienhauses gekommen sein, um dort angebotene Möbel zu besichtigen. Während des Verkaufsgesprächs packte einer der Männer die Frau von hinten und hielt sie fest. Der andere Mann entfernte währenddessen einen Goldarmreif vom Handgelenk der Frau. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Beide Täter sollen Arabisch gesprochen haben. Einer der Täter soll 185 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Der andere Täter wird als schlank, etwa 160 cm groß, kahlköpfig und mit schwarzem Vollbart beschrieben. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer Wollmütze bekleidet.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.