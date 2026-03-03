Auch dieses Mal erhielten die beiden Jüngsten, Polizeimeisterin Sophie Adam, sowie Polizeimeister Tim Seebauer, beide 19 Jahre alt, von Polizeipräsident Roland Kerscher ein kleines Geschenk. Sie verstärken zukünftig die Zentralen Einsatzdienste Straubing sowie die Polizeiinspektion Landshut.

Polizeipräsident Roland Kerscher wünschte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start beim Polizeipräsidium Niederbayern, viel Freude und Erfolg bei der zukünftigen Tätigkeit und vor allem, dass alle nach ihren Einsätzen wieder gesund nach Hause kommen.

Diesen Wünschen schlossen sich die Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, Leitende Regierungsdirektorin Ellen Wagner, und der Personalratsvorsitzende, Martin Lehner, an. Nach der offiziellen Veranstaltung fanden sich alle beteiligten Personen noch in einer geselligen Runde zusammen, welche die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch lieferte.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.03.2026, 07.40 Uhr