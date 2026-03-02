DIEPOLTSKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Die seit 27.02.2026 vermisste 13-jährige Schülerin aus Diepoltskirchen/Falkenberg konnte am heutigen, späten Montagnachmittag, 02.03.2026, wohlbehalten angetroffen und an die erziehungsberechtigte Mutter übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Damm, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 02.03.2026 um 18:15 Uhr