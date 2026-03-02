HÖCHSTÄDT I.FICHTELGEBIRGE, LKR. WUNSIEDEL. Bei einer Schleierfahndungskontrolle auf der A 93 bei Höchstädt entdeckten Polizeibeamte der Grenzpolizei Selb am Sonntag mehrere Betäubungsmittel in einem Pkw.

Die Fahnder kontrollierten am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, einen Audi A4 mit polnischer Zulassung auf der BAB 93 an der Anschlussstelle Höchstädt. In der Hosentasche des 40-jährigen polnischen Fahrers fanden die Beamten zunächst eine geringe Menge Cannabis. Im Bereich der Rücksitzbank entdeckten die Ordnungshüter schließlich noch mehrere Gramm Amphetamin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer die Betäubungsmittel über den Grenzübergang Görlitz (Sachsen) von Polen nach Deutschland geschmuggelt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.