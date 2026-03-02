In den gestrigen Abendstunden brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Unterpfaffenhofen ein Brand aus. Eine männliche Person konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und der Identifizierung der verstorbenen Person übernommen.

Gegen 21:10 Uhr wurden über Notruf Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Sonnenstraße alarmiert. Die am Brandort eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Germering und Germering-Unterpfaffenhofen evakuierten sofort das Gebäude und begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen noch rechtzeitig verhindert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen. In dieser fanden die Einsatzkräfte eine leblose männliche Person, die nur noch tot geborgen werden konnte.

Alle anderen Bewohner, die sich zur Zeit des Brandes im Gebäude aufhielten, konnten das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen. Der entstandene Brandschaden wird vorläufig auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.