0310 – Einladung zum Fernfahrerstammtisch
Augsburg – Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zu nächsten Fernfahrerstammtisch ein!
Dieser findet am Mittwochabend (11.03.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage „Augsburg-Ost“ statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.
In diesem Rahmen stellt sich das THW (technisches Hilfswerk) vor.
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!
0309 –Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd
Augsburg – Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Montag, den 02.03.2026, Polizeidirektor Thomas Rieger als neuen Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Süd.
Nach vier Jahren als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wechselte Polizeidirektor Thomas Rieger zur Polizeiinspektion Augsburg Süd und folgte Leitendem Polizeidirektor Konrad Stangl nach, der die Leitung der Polizeiinspektion Augsburg Süd drei Jahre innehatte.
Leitender Polizeidirektor Konrad Stangl verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.
0311 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Hochfeld – Am Sonntag (01.03.2026) beschädigten ein 21-Jähriger sowie ein 26-Jähriger ein Auto in der Hochfeldstraße / Robert-Gerber-Straße.
Gegen 06.30 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Eine Streife konnte die beiden Männer noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Männer offenbar unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von rund 0,5 Promille und bei dem 26-Jährigen einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Sachschaden am Renault Kangoo wird auf rund 300 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 21-Jährigen sowie den 26-Jährigen.
Der 21-Jährige sowie der 26-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0312 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung – Zeugen gesucht
Göggingen – Am Sonntag (01.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Hundehalter und einer 44-Jährigen in der Olof-Palme-Straße. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt.
Gegen 15.45 Uhr war die 44-Jährige mit ihren beiden Kindern auf dem Weg zu einem Kinderspielplatz. Der Unbekannte sowie ein unbekannter Zeuge näherten sich mit zwei Hunden. Dabei lief der Hund des Unbekannten ohne Leine auf die beiden Kinder der 44-Jährigen zu. Die 44-Jährige sprach den Unbekannten schließlich darauf an. In Der Folge versetzte der Unbekannte der 44-Jährigen einen Schlag. Die 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zudem drohte der Unbekannte der 44-Jährigen weitere Schläge an und beleidigte sie.
Die Person wird wie folgt beschrieben:
- Männlich
- Ca. 40 Jahre alt
- Ca. 180 cm groß
- Sportliche Figur
- Bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke und roter Cap
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0313 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Göggingen – In der Zeit von Mittwoch (25.02.2026), 17.00 Uhr bis Sonntag (01.03.2026), 21.45 Uhr, versuchten offenbar ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße zu verschaffen.
An der Wohnungstür konnte zwar Einbruchsspuren festgestellt werden, Zutritt zur Wohnung gelang den Unbekannten offenbar nicht. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
