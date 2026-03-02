319. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer; eine Person verletzt – Sendling

Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 18:20 Uhr, überquerte eine 82-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München zu Fuß die Schäftlarnstraße an der Kreuzung Brüdermühlstraße/Schäftlarnstraße auf dem dort befindlichen Fahrradstreifen.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Fahrradstreifen in entgegenkommender Fahrtrichtung. Als der Fahrradfahrer gerade an der 82-Jährigen vorbeifuhr, drehte sich die Seniorin unvermittelt in seine Richtung und lief seitlich gegen den Radfahrer.

Daraufhin stürzte die 82-Jährige zu Boden und wurde verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Nachdem der Rettungsdienst verständigt worden war, entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen Fahrradfahrer, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

320. Diebstahl eines Mofas durch zwei Jugendliche – Ramersdorf

Am Samstag, 28.02.2026, bemerkte ein 44-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München den Diebstahl seines Mofas und zeigte diesen bei einer Polizeiinspektion an. Das Zweirad war in der Zeit von Samstag, 28.02.2026, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, auf offener Straße geparkt und entwendet worden.

Am Sonntag, 01.03.2026, erkannte er sein entwendetes Fahrzeug in der Nähe des Tatorts wieder, das zu diesem Zeitpunkt von einem Jugendlichen gefahren wurde, und verständigte deshalb die Polizei.

Eine Streife konnte den Fahrer, einen 13-Jährigen mit deutscher und bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, anhalten und kontrollieren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 13-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen zweiten am Diebstahl beteiligten Tatverdächtigen. Der zweite Tatverdächtige, ein 12-Jähriger mit deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

321. Verstoß gegen das Waffengesetz – Moosach

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 00:30 Uhr, befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Triebstraße und konnte beobachten, wie von einem vorbeifahrenden BMW Pkw mehrere Lichtkegel und Knallgeräusche ausgingen. Die Polizeistreife unterzog den Pkw daraufhin einer Kontrolle. Die drei Pkw-Insassen gaben an, Böller aus dem Fenster geworfen zu haben. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 49-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und bei den beiden Beifahrern um einen 18-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und einen 17-Jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit, alle drei mit Wohnsitzen im Stadt- und Landkreis Dachau.

Bei einer Durchsuchung der drei Personen konnten keine Feuerwerkskörper oder ähnliches festgestellt werden. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung des Pkw konnte eine PTB-Waffe aufgefunden werden. Der 18-jährige Beifahrer räumte ein, mit der Waffe aus dem Fahrzeug geschossen zu haben. Der Fahrzeugschlüssel, die Waffe und der Pkw wurden sichergestellt.

Der 18-Jährige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

322. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Maxvorstadt

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 05:40 Uhr, befand sich eine Person im Gleisbereich am U-Bahnhof Odeonsplatz. Bei der Einfahrt einer U-Bahn legte sich die Person seitlich neben den Schienen ab.

Gleichzeitig leitete die U-Bahnfahrerin eine Gefahrenbremsung ein. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit der Person. Hierbei handelte sich dabei um einen 21-Jähriger mit österreichischer Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz in Deutschland, der erheblich alkoholisiert war und zu Fuß den U-Bahntunnel in Richtung Marienplatz begehen wollte.

Er wurde wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

323. Festnahme nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus – Gräfelfing

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 19:15 Uhr, meldeten sich zwei aufmerksame Passanten im Alter von 20 und 21 Jahren beim Polizeinotruf 110. Sie gaben an, gerade zwei verdächtige Personen in Gräfelfing beobachtet zu haben, die sich an einem Einfamilienhaus aufhielten. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß.

Durch schnell eintreffende Polizeistreifen konnte in der Nähe des S-Bahnhofs Gräfelfing ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz angetroffen und kontrolliert werden. Er führte u.a. Einbruchswerkzeug und ein Pfefferspray mit sich. Beide Gegenstände wurde sichergestellt. Bei einer Nachschau konnten am Einfamilienhaus Einbruchsspuren festgestellt werden. Über eine Tür wurde versucht gewaltsam ins Anwesen zu gelangen. Der 28-Jährige wurde deshalb vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene und mindestens ein bislang Flüchtiger versuchten, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Gräfelfing einzubrechen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten bislang nicht zur Ergreifung des zweiten Tatbeteiligten.

Der 28-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ mittlerweile Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

Das Polizeipräsidium München bedankt sich ausdrücklich bei den beiden Anrufern, die durch die schnelle Verständigung der Polizei maßgeblich zur Festnahme beigetragen haben.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße oder im unmittelbaren Umfeld (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.